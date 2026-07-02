Persib Datangkan Luka Menalo, Eks Timnas Bosnia Siap Guncang Liga Indonesia

jpnn.com - Persib Bandung kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27.

Kali ini, Maung Bandung merekrut winger berpengalaman asal Kroasia yang pernah memperkuat Timnas Bosnia-Herzegovina, Luka Menalo.

Menalo menjadi pemain ketiga yang diumumkan Persib pada bursa transfer musim ini setelah mendatangkan Sandy Walsh.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan manajemen dan Luka Menalo telah mencapai kesepakatan kerja sama berdurasi satu musim.

"Selamat datang dan selamat bergabung bersama keluarga besar Persib. Kami menyambut Luka Menalo dengan penuh antusias. Berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai, Luka akan memperkuat Persib untuk musim 2026/2027," kata Adhitia di Bandung, Kamis (2/7/2026).

Menurut dia, perekrutan pemain berusia 29 tahun itu merupakan rekomendasi tim pelatih yang dipimpin Igor Tolic.

Kehadiran Menalo dinilai sesuai dengan kebutuhan teknis tim yang akan menjalani jadwal padat pada musim depan.

Persib diproyeksikan tampil setidaknya di empat kompetisi sepanjang musim 2026/27, sehingga membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik.