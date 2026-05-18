Persib di Ambang Hattrick Juara, Haji Umuh Minta Pemain Jangan Euforia Berlebihan

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung sudah di ambang juara Super League 2025/26.

Kemenangan 2-1 atas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, membuat Maung Bandung kini hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Persijap Jepara di laga terakhir musim ini.

Namun, di tengah euforia besar Bobotoh, Komisaris Persib Umuh Muchtar meminta seluruh pemain tetap fokus dan tidak cepat puas.

Menurutnya, perjuangan Persib belum selesai.

Umuh mengaku laga melawan PSM pada Minggu (17/5) kemarin terasa seperti partai final bagi Persib.

Ia bahkan secara khusus memberi motivasi kepada para pemain sebelum pertandingan dimulai.

"Kemarin itu seperti final. Saya memberitahukan kepada anak-anak, ‘Hari ini kalian final, tidak ada tawar.’ Walaupun dapat poin dalam akhir-akhir menit ya, tetapi ini yang membuat puas semua pemain, juga semua Bobotoh," kata Umuh saat diwawancarai di Stasiun Whoosh Tegalluar, Bandung, Senin (18/5).

Ia juga menceritakan perjuangannya untuk tetap mendampingi tim ke Parepare meski dalam kondisi kurang sehat dan belum mengantongi tiket keberangkatan.