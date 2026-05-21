Persib di Ambang Juara, Robby Darwis Minta tak Lengah Hadapi Persijap Jepara
jpnn.com - BANDUNG BARAT - Duel Persib Bandung vs Persijap Jepara pada laga pamungkas Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5), sangat menentukan bagi Maung Bandung.
Persib hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan gelar juara liga, sekaligus mencetak sejarah sebagai tim pertama yang menjuarai liga utama tiga kali berturut-turut.
Saat ini, Persib memuncaki klasemen Super League dengan 78 poin atau dua angka di ataa Borneo yang menempati posisi kedua.
Jika minimal imbang saat menghadapi Persijap, Persib bakal dinobatkan sebagai juara liga di hadapan ribuan penduduknya yang diperkirakan memadati GBLA.
Legenda Persib Bandung Robby Darwis meminta para pemain Maung Bandung tidak meremehkan Persijap Jepara.
Sebab, para pertemuan pertama di Jepara, Persib kalah dengan skor 1-2.
Persijap yang baru saja menahan imbang Borneo FC juga memiliki motivasi tinggi untuk kembali mengejutkan pada laga terakhir liga musim ini.
Robby Darwis menilai peluang Maung Bandung meraih kemenangan cukup besar jika melihat performa tim sepanjang musim.
