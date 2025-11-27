Persib di Ujung Tanduk: Laga Penentu Lawan Bangkok United, Lion City Sailors Mengintai

jpnn.com - Persib Bandung memasuki fase krusial dalam babak grup AFC Champions League Two (ACL 2).

Meski masih berada di posisi teratas klasemen Grup G, peluang Maung Bandung untuk lolos belum sepenuhnya aman karena ancaman dari Lion City Sailors.

Laga Penentu di Bandung

Persib akan menjamu Bangkok United pada 10 Desember mendatang. Pertandingan ini menjadi penentu langkah Marc Klok dan kolega ke babak berikutnya.

Bermain di kandang memberi keuntungan tersendiri. Hasil imbang sejatinya sudah cukup untuk memastikan Persib lolos ke 16 besar ACL 2.

Tambahan satu poin akan membuat Maung Bandung mengoleksi 11 angka, jumlah yang tak mungkin lagi dikejar Lion City Sailors, tim penghuni peringkat ketiga dengan koleksi 7 poin.

Ancaman Lion City dan Posisi Bangkok United

Namun, skenarionya akan berubah jika Persib terpeleset di markas sendiri.

Kekalahan akan membuat poin Persib terhenti di angka 10, jumlah yang sama dengan Lion City Sailors jika wakil Singapura itu meraih kemenangan atas Selangor FC pada laga terakhir.

Dalam kondisi tersebut, Persib akan tersingkir karena kalah head to head dari Lion City Sailors.