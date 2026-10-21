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Persib Dibayangi Jadwal Padat, Marc Klok Tetap Bidik Kemenangan Lawan Madura United

Persib Dibayangi Jadwal Padat, Marc Klok Tetap Bidik Kemenangan Lawan Madura United
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Kapten Persib Marc Klok. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kapten Persib Bandung Marc Klok menegaskan timnya membidik kemenangan saat menghadapi Madura United, pada pekan ke-6 BRI Super League 2026/2027.

Meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat, Maung Bandung tetap mengincar tiga poin saat bertandang ke markas Laskar Sape Kerrab.

Persib akan menghadapi Madura United di Stadion Madura Ratu Pamelingan, Kamis (22/10/2026) pukul 19.00 WIB.

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Laga tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Persib yang harus membagi fokus di kompetisi domestik dan Asia.

Jadwal padat membuat Persib harus melakoni lima pertandingan dalam kurun waktu 14 hari.

Situasi tersebut menuntut para pemain menjaga kebugaran agar tetap mampu tampil konsisten di tengah ketatnya persaingan.

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Meski demikian, Klok memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi kesiapan Persib menghadapi Madura United.

Dia menilai rangkaian pertandingan dalam waktu singkat menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan persiapan maksimal.

Marc Klok menegaskan Persib Bandung tetap membidik tiga poin saat menghadapi Madura United meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat.

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