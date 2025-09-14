Persib Dicap Klub Kaya Raya Seusai Rekrut Duo Timnas Indonesia, Begini Respons Haji Umuh
jpnn.com - Keberhasilan Persib Bandung merekrut duo bintang Timnas Indonesia, Eliano Reijnders dan Thom Haye, menjadi buah bibir di kalangan pencinta sepak bola Tanah Air.
Selain itu, Persib juga melengkapi kuota 11 pemain asing sesuai regulasi PSSI dan I League, selaku regulator kompetisi BRI Super League 2025/26.
Di awal bursa transfer, Persib mendatangkan sembilan pemain asing. Mereka ialah Wiliam Marcilio (Brasil), Luciano ‘Lucho’ Guaycochea (Brasil), Julio Cesar (Brasil), Berguinho (Brasil), Uilliam Barros (Brasil), Ramon Tanque (Brasil), Adam Przybek (Wales), Patricio Matricardi (Argentina), dan Frans Putris (Irak).
Kemudian, menjelang penutupan jendela transfer, Persib mengumumkan dua pemain asing tambahan, yakni Federico Barba asal Italia dan Andrew Patrick Jung dari Prancis.
Dengan demikian, Maung Bandung resmi melengkapi kuota legiun asing yang ditetapkan regulator.
Skuad Mewah Persib Bandung
Persib kini memiliki total 30 pemain. Maung Bandung disebut-sebut sebagai tim mewah dan menjadi ancaman serius bagi lawan, baik di kompetisi domestik maupun internasional.
Merespons hal tersebut, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengatakan belanja besar Persib di musim ini tidak lepas dari target berprestasi di ajang AFC Champions League Two (ACL 2).
Menurut Umuh, keberhasilan sebuah tim tidak ditentukan hanya oleh satu atau dua pemain bintang, melainkan kekompakan skuad secara keseluruhan.
Bos Persib Umuh Muchtar merespons anggapan Persib adalah klub kaya raya setelah berhasil merekrut Eliano Reijnders hingga Thom Haye.
