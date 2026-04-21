menu
JPNN.comJPNN.com
Persib Dijebol Dewa United 2 Kali, Umuh: Buat Apa Ada VAR?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Super League. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SERANG - Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar geram seusai timnya ditahan 2-2 oleh Dewa United dalam laga pekan ke-28 Super League 2025/2026 di Banten International Stadium (BIS), Serang, Senin (20/4) malam.

Bukan sekadar soal skor, tetapi rentetan keputusan Wasit Yoko Suprianto dianggap mencederai pertandingan.

Persib sempat dibuat terpuruk setelah dua gol tuan rumah lahir dari situasi yang dipertanyakan. Gol pembuka Alex Martins Ferreira di menit 24 jadi pemicu utama amarah. Bola yang dinilai sudah jelas keluar lapangan tetap dianggap sah oleh wasit, meski rekaman tayangan ulang memperlihatkan sebaliknya.

Baca Juga:

Alih-alih dibatalkan, gol tersebut justru 'berdiri', dan menjadi awal petaka bagi Maung Bandung.

"Semua orang bisa lihat, bola sudah keluar jauh. Ada buktinya, viral di mana-mana. Namun, tetap disahkan. Ini menyakitkan," kata Umuh.

Kemarahan belum reda, kontroversi kedua kembali terjadi. Gol Ricy Kambuaya di menit 61 juga memicu protes keras. Dalam prosesnya, bola diduga mengenai tangan pemain Dewa United.

Baca Juga:

Namun, lagi-lagi, keputusan tetap berpihak pada tuan rumah. Protes keras dari pemain hingga ofisial Persib tak menggoyahkan keputusan wasit.

Umuh pun eberapa kali terlihat berdiri dari bangku cadangan, meluapkan emosinya ke arah ofisial pertandingan di pinggir lapangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI