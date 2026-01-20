Persib Dikaitkan dengan Mantan Bek PSG, Bagaimana Dewangga?

menu
Alfeandra Dewangga. Foto: diambil dari persib

jpnn.com - BANDUNG - Bekas bek kiri Paris Saint-Germain yang juga pernah membela Timnas Prancis Layvin Kurzawa disebut-sebut bakal menjadi pemain Persib Bandung mulai putaran kedua Super League musim ini.

Rumor tersebut hadir di saat Persib baru melepas (meminjamkan) bek kiri Rezaldi Hehanussa ke Persik Kediri, dan berbarengan juga dengan Alfeandra Dewangga mulai sering menjadi starter Maung Bandung.

Dewangga yang didatangkan Persib dari PSIS Semarang punya kemampuan bermain di dua-tiga posisi, tetapi menjadi starter Persib sebagai wing back kiri.

Baca Juga:

Apakah Layvin Kurzawa nantinya menjadi pesaing Dewangga?

Dewangga tahu ada banyak rumor Persib akan memperkuat tim dengan kedatangan pemain baru.

Dia hanya berharap siapa pun pemain baru yang akan hadir bisa cepat beradaptasi. 

Baca Juga:

“Kami hanya ikuti arahan dari pelatih, ada banyak rumor pemain baru, ya, saya harap pemain baru nanti bisa bergabung menyatukan chemistry dengan cepat,” tutur Dewangga. 

Pemain berusia 24 tahun itu belakangan ini mampu menggaet hati Pelatih Bojan Hodak hingga mendapatkan kesempatan bermain.

