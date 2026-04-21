Persib Ditahan Dewa United, Bojan Hodak Seret Yoko Suprianto
jpnn.com - SERANG - Persib Bandung gagal mengamankan tiga poin dari kandang Dewa United.
Pasukan racikan Bojan Hodak itu harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 dengan Dewa United, pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 di Banten International Stadium, Senin (20/4) malam.
Persib sempat tertinggal 0-2 melalui gol Alex Martins (24') dan Ricky Kambuaya (61').
Namun, Maung bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Thom Haye (77') dan tandukan Andrew Jung (86').
Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan laga berjalan sulit dan menarik sesuai prediksinya.
Termasuk gol pertama Dewa United yang menurut Hodak seharusnya tidak disahkan wasit.
Kata Hodak, situasi gol pertama Dewa terjadi di luar perkiraannya. Bola yang sudah dianggap pemain 'keluar' justru dianggap wasit tidak begitu.
Alhasil, Alexis Messidoro berhasil memberi assist kepada Alex Martins yang berdiri bebas di depan gawang Teja Paku Alam.
Ini komentar pedas Pelatih Persib Bojan Hodak setelah timnya main imbang dengan Dewa United di Banten International Stadium.
