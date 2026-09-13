Persib Enggan Larut dalam Kesedihan Seusai Kalah dari Persija, Igor Tolic Alihkan Fokus ke Korea

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung enggan larut dalam kesesihan sesuai kalah dari Persija Jakarta 1-2 pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9).

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic dan para pemain tidak bisa menyembunyikan kekecewaan setelah tim mereka kalah pada big match tersebut.

Namun, Maung Bandung ingin segera bangkit dan langsung fokus menatap pertandingan melawan Seoul FC di AFC Champions League Two (ACL 2).

Igor mengakui bahwa anak asuhnya tidak tampil baik saat menghadapi Persija yang bermain di hadapan pendukungnya di GBK.

Setelah Persib kebobolan di babak pertama, Igor mulai melakukan perubahan. Permainan pun mulai terbuka. Maung Bandung terus menekan hingga membuat sejumlah serangan berbahaya.

Pada menit ke-82, striker asing Balsa Sekulic mencetak gol penyama kedudukan 1 - 1.

Namun, hasil imbang itu tak bertahan lama.

Tuan rumah perkasa dengan terus memberi tekanan kepada Persib. Pada menit 90+3, Ivan Mamut berhasil mencetak gol kedua untuk Persija. Satu poin yang hampir saja dikantongi Persib pupus di depan mata.