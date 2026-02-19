Persib Fokus Mengejar Hattrick

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung gugur pada babak 16 besar AFC Champions League atau ACL II 2025/2026.

Persib disingkirkan oleh wakil Thailand Ratchaburi FC meski tim asuhan Bojan Hodak itu menang 1-0 atas Ratchaburi pada leg kedua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Rabu (18/2).

Namun, Persib tetap gagal melaju ke babak berikutnya karena kalah agregat 1-3, setelah di leg pertama menelan kekalahan 0-3 di Thailand pada pekan lalu.

Pemain Persib Bandung Andrew Jung mengaku kecewa timnya gugur pada babak 16 besar.

"Seperti kata pelatih, babak pertama kami bermain bagus. Kami punya peluang, kami mencetak gol," ujar Jung yang mencetak gol tunggal kemenangan Persib di leg kedua, dikutip dari laman resmi klub, Kamis (19/2).

Gol Jung tercipta pada babak pertama, tepatnya pada menit ke-40.

Persib mendapatkan momentum setelah gol itu. Namun, tak bisa berbuat banyak di sisa waktu karena harus bermain dengan 10 pemain menyusul kartu merah yang diterima Uilliam Barros pada akhir babak pertama.

"Setelah itu, situasi 10 lawan 11 membuat kemenangan menjadi lebih sulit," kata striker asal Prancis tersebut.