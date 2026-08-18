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Persib Full Skuad Melawan Bali United, Igor Tolic Bakal Buat Keputusan

Persib Full Skuad Melawan Bali United, Igor Tolic Bakal Buat Keputusan
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Pelatih Persib, Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Bali United di laga terakhir turnamen Dewata Challenge Series 2026.

Pertandingan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (18/8/2026) malam dan jadi penentuan skuad untuk musim depan.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan timnya kini sudah lengkap.

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Pemain-pemain yang sebelumnya membela Timnas Indonesia telah kembali ke klub, dan mereka tengah melakukan persiapan. 

Persiapan yang singkat menjelang pertandingan malam nanti, coba dimaksimalkan Igor agar bisa meraih kemenangan.

"Kami hanya memiliki dua hari untuk melakukan persiapan. Beberapa pemain baru juga sudah tiba dan kami berusaha segera memasukkan mereka ke dalam tim," kata Igor.

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Igor menuturkan pemain yang baru tiba harus langsung menyesuaikan diri dengan menu latihan tim selama ini.

"Kami ingin memberikan mereka menit bermain agar bisa mulai mengenal rekan-rekan setimnya. Kami juga tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan pada 31 Agustus (play-off ACL 2)," tuturnya.

Persib Bandung full skuad saat menghadapi Bali United di laga terakhir Dewata Challenge Series 2026.

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