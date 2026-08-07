menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Gagal Bawa Trofi Piala Presiden 2026, Pelatih Tidak Kecewa

Persib Gagal Bawa Trofi Piala Presiden 2026, Pelatih Tidak Kecewa

Persib Gagal Bawa Trofi Piala Presiden 2026, Pelatih Tidak Kecewa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dua striker Persib Uilliam Barros dan Luciano Guaycochea mengawal pergerakan penyerang Persebaya Yuran Fernandes, dalam pertandingan final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Kamis (6/8/2026) malam. Foto: Dok. Media Piala Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persib, Igor Tolic memberikan apresiasi tinggi terhadap daya juang para pemain setelah mengakhiri perjalanan di Piala Presiden 2026 sebagai runner-up.

Adapun Persib gagal membawa pulang trofi seusai kalah 5-6 dari Persebaya Surabaya melalui adu penalti saat final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis (6/8/2026).

Meski demikian, Igor Tolic menilai anak asuhnya telah menunjukkan karakter dan mentalitas yang patut dibanggakan.

Baca Juga:

Juru taktik asal Kroasia itu lebih dahulu menyampaikan ucapan selamat kepada Persebaya yang dinilainya tampil konsisten sepanjang turnamen.

"Selamat untuk Persebaya. Mereka tampil sangat baik sepanjang turnamen dan layak menjadi pemenang," kata Igor Tolic.

Bagi Igor, hasil akhir bukan satu-satunya ukuran keberhasilan Persib di turnamen pramusim ini.

Baca Juga:

Dia merasa timnya telah mencapai banyak hal positif, mulai dari kesempatan kepada para pemain muda hingga mampu melaju ke partai puncak meski tidak tampil dengan kekuatan penuh.

"Kami menembus partai puncak dengan kondisi tim yang tidak utuh. Kami mengorbitkan banyak pemain muda, dan pada akhirnya harus kalah lewat adu penalti," ujarnya.

Pelatih Persib, Igor Tolic memberikan apresiasi tinggi terhadap daya juang para pemain setelah mengakhiri perjalanan di Piala Presiden 2026 sebagai runner-up

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI