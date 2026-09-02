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Persib Gandeng Se’Indonesia, Ada Paket Tiket hingga Nobar untuk Bobotoh

Persib Gandeng Se’Indonesia, Ada Paket Tiket hingga Nobar untuk Bobotoh
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Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Kuswara S Taryono dan Co-Founder & CEO Se’Indonesia Rinaldi Dharma Utama dalam konferensi pers kerja sama di Outlet Se'Indonesia, Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung, Rabu (2/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung kembali menambah daftar mitra menjelang bergulirnya musim 2026/2027.

Kali ini, Maung Bandung menjalin kerja sama dengan brand kuliner Se’Indonesia hingga 2028.

Kerja sama tersebut tidak sekadar menghadirkan Se’Indonesia dalam ekosistem Persib. Sejumlah program yang melibatkan Bobotoh juga telah disiapkan, mulai dari paket pembelian tiket pertandingan hingga kegiatan nonton bareng (nobar).

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Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Kuswara S Taryono, menyambut positif kolaborasi tersebut.

Menurutnya, Persib selalu terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai brand yang memiliki semangat dan karakter yang sejalan dengan klub.

"Kami menyambut baik dan tentu merasa senang dengan terjalinnya kerja sama antara Persib dan Se’Indonesia."

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"Kami melihat ada semangat yang sama untuk terus berkembang dan memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat," kata Kuswara di Outlet Se’Indonesia, Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung, Rabu (2/9).

Dia menuturkan kemitraan dengan Se’Indonesia juga membuka peluang bagi Persib untuk menghadirkan aktivitas baru bagi komunitas dan Bobotoh.

Persib Bandung menggandeng Se'Indonesia hingga 2028 dengan sejumlah program untuk Bobotoh, mulai dari paket tiket pertandingan hingga nonton bareng.

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