Persib Hadapi Jadwal Padat Bulan Depan, Igor Tolic Siapkan Strategi Khusus

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi jadwal yang sangat padat di sepanjang Oktober 2026. Maung Bandung akan menjalani tujuh laga dengan jeda yang singkat.

Persib tidak hanya akan melakoni laga Super League, tetapi juga memulai pertandingan di kompetisi ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027.

Pertandingan perdana Persib di Shopee Cup ialah menghadapi wakil Tailan, Port FC pada 8 Oktober 2026. Setelah itu, mereka akan menjamu Dewa United, Minggu (11/10), Viettel FC--Grup E ACL 2--Rabu, (14/10), dan Persik Kediri, Minggu (18/10).

Empat hari kemudian atau Kamis (22/10), Maung Bandung menghadapi Madura United, serta melawan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (26/10).

Persib harus melakoni pertandingan ACL 2 melawan wakil Australia, Melbourne Victory di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (28/10).

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan bahwa akan memberikan hari libur kepada para pemain sebelum menjalani pekan-pekan yang berat di Oktober nanti.

Seusai perjalanan panjang dari Jakarta - Seoul - Jepara, pemain layak mendapatkan waktu istirahat, sebelum nantinya kembali berlatih untuk persiapan ACC Shopee Cup. "Pertama-tama, istirahat beberapa hari saya pikir sangat layak,” kata Igor, Selasa (22/9).

Hari libur ini juga bertepatan dengan momentum FIFA Matchday ASEAN Cup 2026 yang dimulai pada 25 September - 5 Oktober 2026 di Jakarta dan Bandung. “Untuk pemain tim nasional, doa yang yang terbaik untuk mereka, saya berharap mereka memenangkan semua pertandingan. Libur 3-4 hari, lalu kami mulai bekerja," tutur Igor.