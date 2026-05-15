Persib Hadapi Laga Berat di Markas PSM, Bojan Hodak Beberkan Situasi Tim

jpnn.com - Persib Bandung menatap laga krusial kontra PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan PSM vs Persib akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026).

Secara klasemen, perbandingan kedua tim bak bumi dan langit.

Persib merupakan pemuncak klasemen Super League dengan 75 poin, sedangkan PSM tercecer di posisi ke-14 dengan nilai 34.

Meski demikian, Pelatih Persib Bojan Hodak menilai PSM menjadi salah satu lawan paling berbahaya ketika bermain di kandang.

"Pertandingan ini jelas tidak akan berjalan mudah. Namun, kami akan terus berusaha mendapatkan hasil terbaik," ucapnya.

Meski menyadari beratnya laga tandang tersebut, Hodak memastikan kondisi skuad Persib berada dalam keadaan cukup baik. Sebagian besar pemain siap tempur untuk menghadapi tekanan tuan rumah.

Namun, Persib dipastikan tidak bisa menurunkan seluruh kekuatan terbaiknya. Bek Lavyvin Kurzawa masih dalam pemantauan tim medis akibat cedera yang dialaminya.