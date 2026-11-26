jpnn.com - Persib Bandung berhasil menjadi juara Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 setelah meraih kemenangan atas FC Seoul.

Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026) malam, Persib menang dengan skor 3-1.

Tiga gol kemenangan Persib dicetak oleh Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Beckham Putra. Sementara itu, gol FC Seoul dihasilkan Leonardo Luiz.

Kemenangan ini membuat Maung Bandung memastikan diri sebagai pemuncak klasemen Grup E dengan koleksi 15 poin hasil dari lima kemenangan.

Persib langsung tancap gas saat menghadapi FC Seoul dalam pertandingan Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Inisiatif serangan tuan rumah sejak menit awal akhirnya membuahkan hasil.

Persib langsung mencetak gol pada menit keenam melalui Mariano Peralta.

Gol tersebut tercipta berkat umpan dari Sandy Walsh. Skor berubah menjadi 1-0.