Persib Hajar Melbourne Victory, Balsa Sekulic Luapkan Perasaan yang Lama Terpendam

jpnn.com - Malam di Stadion Si Jalak Harupat menjadi panggung bagi Balsa Sekulic untuk kembali menunjukkan ketajamannya bersama Persib Bandung.

Striker asal Montenegro itu mencetak dua gol ketika Maung Bandung menundukkan Melbourne Victory dengan skor 2-0 pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027, Rabu (28/10/2026).

Dua gol tersebut lahir pada menit ke-47 dan ke-67. Penampilan itu sekaligus menjadi momen penting bagi Sekulic yang akhirnya kembali merasakan kepuasan mencetak gol setelah sempat menghilang dari papan skor.

Balsa Sekulic Luapkan Perasaan yang Lama Terpendam

Bagi Sekulic, malam itu bukan tentang pencapaian pribadi semata. Dia melihat keberhasilan Persib mengamankan tiga poin sebagai alasan utama untuk merayakan hasil pertandingan.

Namun, dia merasa lega bisa kembali memberikan kontribusi nyata setelah cukup lama tidak mencetak gol untuk Persib.

"Saya bahagia karena bisa ikut membawa Persib meraih kemenangan. Kembali mencetak gol tentu menjadi momen yang menyenangkan bagi saya," ucap pemain berusia 28 tahun itu.

Baca Juga: Persib Selangkah Lagi ke Babak 16 Besar ACL 2

"Apresiasi juga layak diberikan kepada seluruh rekan setim yang berjuang bersama hingga kami mendapatkan hasil ini," tambahnya.

Brace Balsa Sekulic Jadi Modal Persib

Kembalinya ketajaman Sekulic menjadi modal penting bagi Persib dalam menjalani persaingan di kompetisi Asia.