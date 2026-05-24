Persib Hattrick Juara, Manajemen Bocorkan Skuad Musim Depan
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menjuarai Super League, tiga kali, berturut-turut sejak musim 2024.
Gelar juara hattrick didapat Persib setelah bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026) malam.
Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan gelar juara ini adalah sejarah baru buat klub.
"Alhamdulillah, tahun ini kami bisa juara kembali dan tahun ini sejarah baru hattrick, alhamdulillah," kata Adhitia saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (24/5).
Adhitia mengungkapkan, kunci sukses Persib bisa kembali meraih gelar juara ialah konsistensi.
Seluruh pemain, staf pelatih, hingga official, saling mendukung agar Persib bisa menorehkan prestasi yang lebih tinggi.
"Konsistensi, selain konsistensi yang paling penting kami selalu juara babarengan, semua komponen mendukung tim, pemain, pelatih, manajemen, Bobotoh, instansi mendukung dan kami juara babarengan, ini yang jadi kunci Persib juara," katanya.
Menurutnya, pelatih dan pemain masih menikmati momen juara ini. Adhitia pun masih enggan membocorkan ihwal rencana tim ke depannya.
Manajemen Persib mengungkapkan komposisi pemain untuk musim depan seusai meraih gelar juara hattrick Super League.
