Persib Ikut Dewata Challenge di Bali, Panaskan Mesin Menjelang Super League

jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung memastikan diri ambil bagian dalam Dewata Challenge di Bali. Turnamen ini akan dijadikan kesempatan Persib untuk memanaskan mesin menjelang kompetisi.

Dewata Challenge akan diikuti oleh Persib Bandung, Bali United dan Sabah FC. Turnamen ini digelar pada 13-18 Agustus.

Sebelum tampil di turnamen tersebut, Persib akan lebih dulu menggelar training camp di Bali mulai 11 Agustus 2026.

Agenda ini menjadi kesempatan penting bagi tim pelatih untuk melihat perkembangan pemain setelah menjalani rangkaian persiapan pramusim, termasuk penampilan di Piala Presiden 2026.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Kuswara S. Taryono, mengungkapkan turnamen tersebut akan menjadi tolok ukur kesiapan tim. Pertandingan di Dewata Challenge diharapkan mampu mengungkap sejauh mana Maung Bandung siap menghadapi persaingan musim depan.

"Tim Persib Bandung juga akan menjalani TC di Bali. Kami akan mulai tanggal 11 Agustus," ujar Kuswara.

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Bagi Persib, rangkaian agenda di Bali memiliki misi lebih besar. Sebagai juara bertahan, Persib ingin kembali bersaing di papan atas dan mempertahankan gelar Super League.

Namun, tantangan Persib musim depan tidak hanya datang dari kompetisi domestik. Persib harus mempersiapkan diri menghadapi persaingan di level Asia.