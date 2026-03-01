Persib Imbang Lawan Persebaya, Bojan Hodak Kecewa pada Wasit
jpnn.com, SURABAYA - Persib Bandung harus puas dengan satu poin setelah bermain imbang melawan Persebaya Surabaya dengan skor 2 - 2.
Duel klasik di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Seni. (2/3) malam itu berjalan sangat sengit.
Gol dari kedua tim baru tercipta di menit akhir babak pertama, dan kedua tim bermain dengan tempo yang cepat.
Pertandingan kian menarik, sebab wasit menganulir gol yang dicetak Kakang Rudianto di menit 45+5.
Gol Kakang datang sebagai penyeimbang kedudukan, setelah Persib tertinggal 0-1 dari Persebaya.
Wasit Eko Saputra menganulir gol tersebut setelah pengecekan Video Assistant Referee (VAR).
Persib akhirnya bisa mencetak gol melalui Luciano Guaycochea menit 51 dan Andrew Jung (73'). Sementara gol Persebaya dibuat oleh Bruno Moreira dari titik penalti (44') dan Francisco Rivera (83').
Setelah pertandingan, Pelatih Persib Bojan Hodak enggan mengomentari jalannya laga.
