Persib Incar Hattrick Juara, Bojan Hodak Turunkan Susunan Pemain Andalan
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menurunkan 11 pemain pertama andalannya dalam laga pamungkas melawan Persijap Jepara.
Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Pelatih Bojan Hodak tak mau kecolongan.
Hodak mau mengunci gelar juara ke-3 nya berturut-turut dengan mengalahkan Jepara.
Posisi penjaga gawang Teja Paku Alam yang sudah mencatatkan 17 kali clean sheet kembali diturunkan hari ini.
Lini belakang dikawal oleh Eliano Reijnders, Federico Barba, Kakang Rudianto, dan Patricio Matricardi.
Di posisi pertahanan, Hodak memasang tiga gelandang sekaligus yakni Adam Alis, Frans Putros, dan Thom Haye.
Sektor serangan, ada tiga penyerang yang sedang tampil on fire, yaitu Andrew Jung, Berguinho, dan Beckham Putra yang juga diplot sebagai kapten di laga penentuan ini.
Daftar Susunan Pemain (DSP) Persib Bandung vs Persijap Jepara:
Pelatih Persib Bojan Hodak menurunkan skuad terbaiknya di laga pamungkas Super League 2025/26 melawan Persijap Jepara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pendukung Persib Bawa Barang Berbahaya ke GBLA
- PSIM Yogyakarta Resmi Perpanjang Kontrak Jean-Paul Van Gastel
- Viking Jual Bendera di Tribune GBLA, Demi Bonus Spesial untuk Pemain Persib
- Persijap Tak Gentar Teror Bobotoh, Laskar Kalinyamat Siap Ganggu Persib
- Semen Padang Tak Lagi Kejar Poin, Lalu Apa Targetnya saat Lawan Persija?
- Mauricio Souza Pilih Hafizh di Bawah Mistar Persija, Ada Cerita Menarik di Baliknya