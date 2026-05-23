Persib Incar Hattrick Juara, Bojan Hodak Turunkan Susunan Pemain Andalan

Skuad Persib dalam sesi pemanasan menjelang laga terakhir melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menurunkan 11 pemain pertama andalannya dalam laga pamungkas melawan Persijap Jepara.

Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Pelatih Bojan Hodak tak mau kecolongan.

Hodak mau mengunci gelar juara ke-3 nya berturut-turut dengan mengalahkan Jepara.

Posisi penjaga gawang Teja Paku Alam yang sudah mencatatkan 17 kali clean sheet kembali diturunkan hari ini.

Lini belakang dikawal oleh Eliano Reijnders, Federico Barba, Kakang Rudianto, dan Patricio Matricardi.

Di posisi pertahanan, Hodak memasang tiga gelandang sekaligus yakni Adam Alis, Frans Putros, dan Thom Haye.

Sektor serangan, ada tiga penyerang yang sedang tampil on fire, yaitu Andrew Jung, Berguinho, dan Beckham Putra yang juga diplot sebagai kapten di laga penentuan ini.

Daftar Susunan Pemain (DSP) Persib Bandung vs Persijap Jepara:

Pelatih Persib Bojan Hodak menurunkan skuad terbaiknya di laga pamungkas Super League 2025/26 melawan Persijap Jepara.

