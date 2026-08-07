Persib jadi Runner-up Piala Presiden 2026 Setelah Kalah Adu Penalti dari Persebaya

jpnn.com, BALI - Persib Bandung harus puas dengan menjadi juara kedua atau runner-up dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Maung Bandung kalah dalam adu penalti 5-6 saat melawan Persebaya Surabaya di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Kamis (6/8) malam.

Jalannya pertandingan berlangsung hingga adu penalti, setelah skor imbang 1-1 bertahan hingga perpanjangan waktu.

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Maung Bandung menurunkan skuad yang sama ketika mereka mengalahkan Persija Jakarta 2-1 dalam laga semifinal.

Babak pertama, Persebaya menguasai jalannya pertandingan dengan umpan-umpan matang yang dibuat Francisco Rivera cs.

Menit ke-20, Persib kebobolan setelah penyerang Persebaya, Ramadhan Sananta berhasil mengeksekusi peluang yang diberikan Rachmat Irianto.

Datang dari sektor sayap, Irianto mengirimkan umpan lambung ke tengah yang berhasil dicuri Sananta. Tendangan kerasnya masuk ke gawang yang dijaga Teja Paku Alam.

Skor berubah 0-1 untuk keunggulan Persebaya Surabaya.