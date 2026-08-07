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Persib jadi Runner-up Piala Presiden 2026 Setelah Kalah Adu Penalti dari Persebaya

Persib jadi Runner-up Piala Presiden 2026 Setelah Kalah Adu Penalti dari Persebaya
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Persebaya Surabaya mengangkat trofi setelah menjadi juara Piala Presiden 2026 di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Kamis (6/8/2026) malam. Foto: doc. Media Piala Presiden.

jpnn.com, BALI - Persib Bandung harus puas dengan menjadi juara kedua atau runner-up dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Maung Bandung kalah dalam adu penalti 5-6 saat melawan Persebaya Surabaya di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Kamis (6/8) malam.

Jalannya pertandingan berlangsung hingga adu penalti, setelah skor imbang 1-1 bertahan hingga perpanjangan waktu. 

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Maung Bandung menurunkan skuad yang sama ketika mereka mengalahkan Persija Jakarta 2-1 dalam laga semifinal. 

Babak pertama, Persebaya menguasai jalannya pertandingan dengan umpan-umpan matang yang dibuat Francisco Rivera cs

Menit ke-20, Persib kebobolan setelah penyerang Persebaya, Ramadhan Sananta berhasil mengeksekusi peluang yang diberikan Rachmat Irianto.

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Datang dari sektor sayap, Irianto mengirimkan umpan lambung ke tengah yang berhasil dicuri Sananta. Tendangan kerasnya masuk ke gawang yang dijaga Teja Paku Alam. 

Skor berubah 0-1 untuk keunggulan Persebaya Surabaya.

Persib Bandung harus puas menjadi runner-up Piala Presiden, setelah dikalahkan Persebaya Surabaya dalam adu penalti di final Piala Presiden 2026.

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