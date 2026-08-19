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Persib Juara Dewata Challenge, Igor Tolic: Kami Belum Sempurna, Tapi

Persib Juara Dewata Challenge, Igor Tolic: Kami Belum Sempurna, Tapi
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Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung berhasil mengangkat trofi Dewata Challenge Series 2026. 

Namun, Pelatih Persib Igor Tolic mengingatkan Maung Bandung masih jauh dari kata sempurna.

Peringatan itu disampaikan setelah Persib menaklukkan Bali United secara dramatis dengan skor 3-2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (18/8/2026).

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Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Persib keluar sebagai juara turnamen.

Bagi Igor, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekadar trofi, yakni mentalitas para pemainnya ketika berada dalam situasi sulit.

Persib sempat dua kali berada dalam posisi tertinggal. 

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Bali United membuka skor melalui Branden Wilson pada menit ke-53. Marc Klok kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti empat menit berselang.

Tuan rumah kembali membuat Persib tertekan setelah Joao Vitor Ferrari Silva mencetak gol pada menit ke-59. Namun, Persib tidak menyerah.

Persib Bandung sukses menjadi juara Dewata Challenge. Pelatih Igor Tolic menyebut timnya masih jauh dari kata sempurna.

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