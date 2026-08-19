Persib Juara Dewata Challenge Series 2026, Klok: Kami Sudah Biasa Comeback

jpnn.com - GIANYAR - "Kami sudah biasa menang comeback dalam dua musim terakhir," ujar Kapten Persib Marc Klok.

Marc Klok mengatakan hal itu seusai timnya menjuarai Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (18/8) malam.

Persib menunjukkan mentalitas pantang menyerah setelah dua kali tertinggal dari tuan rumah Bali United.

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Sempat berada dalam posisi 0-1 dan kemudian 1-2, Pangeran Biru mampu bangkit hingga akhirnya mengamankan kemenangan 3-2.

Klok menjadi salah satu pemain penting dalam comeback tersebut. Gelandang berusia 33 tahun itu mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-54 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Penampilan tersebut membuatnya terpilih sebagai Player of the Match.

Menurut Klok, mentalitas untuk terus berjuang hingga pertandingan berakhir sudah menjadi bagian dari karakter Persib.

"Setiap musim baru, datang pemain baru, spirit itu masih ada," ujar Klok.