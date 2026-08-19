menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persib Juara Dewata Challenge Series 2026, Klok: Kami Sudah Biasa Comeback

Persib Juara Dewata Challenge Series 2026, Klok: Kami Sudah Biasa Comeback

Persib Juara Dewata Challenge Series 2026, Klok: Kami Sudah Biasa Comeback
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persib Bandung menjuarai Dewata Challenge Series 2026. Foto: Barly Isham/persib

jpnn.com - GIANYAR - "Kami sudah biasa menang comeback dalam dua musim terakhir," ujar Kapten Persib Marc Klok.

Marc Klok mengatakan hal itu seusai timnya menjuarai Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (18/8) malam.

Persib menunjukkan mentalitas pantang menyerah setelah dua kali tertinggal dari tuan rumah Bali United.

Baca Juga:

Sempat berada dalam posisi 0-1 dan kemudian 1-2, Pangeran Biru mampu bangkit hingga akhirnya mengamankan kemenangan 3-2.

Klok menjadi salah satu pemain penting dalam comeback tersebut. Gelandang berusia 33 tahun itu mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-54 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Penampilan tersebut membuatnya terpilih sebagai Player of the Match.

Baca Juga:

Menurut Klok, mentalitas untuk terus berjuang hingga pertandingan berakhir sudah menjadi bagian dari karakter Persib.

"Setiap musim baru, datang pemain baru, spirit itu masih ada," ujar Klok.

Kapten Persib Marc Klok terpilih sebagai Player of the Match pada laga timnya melawan Bali United.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI