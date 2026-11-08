Persib Kalah 1-2 dari Java United, Igor Tolic Sampaikan Kondisi yang Terjadi
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tak bisa mengakhiri laga yang padat dengan baik.
Mereka kalah 1-2 saat bertandang ke markas Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026) malam.
Maung Bandung kebobolan lebih dulu lewat gol cepat mantan pemainnya, Ciro Alves menit 5, yang disusul Gustavo Almeida di menit ke-19.
Tim tamu berusaha mengajar ketertinggalan. Namun, gol pengecil ketertinggalan Balsa Sekulic menit ke-70, tak mampu digandakan pasukan Igor Tolic.
Seusai pertandingan, Tolic mengatakan hal buruk sudah terjadi sejak pagi hari, sebelum pertandingan dimulai.
Dia menyinggung insiden kecelakaan maut yang menewaskan seorang Bobotoh asal Bogor dalam perjalanan menuju Semarang.
Kejadian buruk berlanjut, pada kekalahan timnya di Stadion Jatidiri. Mereka kehilangan tiga poin penting dan pulang dengan tangan hampa.
"Ini bukan hari yang baik bagi kami. Pagi tadi kami mengawali hari dengan kabar buruk mengenai salah seorang suporter kami yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, sementara beberapa suporter lainnya mengalami luka-luka," kata Tolic.
Persib Bandung harus kalah dengan skor 1 - 2 saat menghadapi Java United. Pelatih Igor Tolic menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi.
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