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Persib Kalah dari Persebaya, tetapi Ada Hal yang Membuat Adam Alis Bangga

Persib Kalah dari Persebaya, tetapi Ada Hal yang Membuat Adam Alis Bangga
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Pemain Persib Bandung Adam Alis bersama pelatih Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Persib Bandung gagal menjadi juara Piala Presiden 2026 setelah kalah dari Persebaya Surabaya melalui adu penalti, pada pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Kamis (6/8) malam.

Pemain Persib Bandung Adam Alis mengaku sama sekali tidak kecewa meski timnya gagal menjuarai Piala Presiden 2026.

Persib kalah lewat adu penalti dari Persebaya dengan skor 4-5.

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Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan tambahan waktu setelah gol Ramadhan Sananta disamakan oleh Patricio Matricardi di babak pertama.

"Selamat buat Persebaya yang sudah juara di Piala Presiden. Saya tidak ada kecewa sama sekali karena saya bangga pada teman-teman sudah sampai di titik ini, sejauh ini," ujar Adam, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (7/8).

Menurut gelandang bernomor punggung 18 ini, pencapaian hingga partai puncak merupakan hasil kerja keras seluruh elemen tim.

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Persib menjalani turnamen pramusim dengan waktu persiapan yang singkat serta belum diperkuat skuad secara lengkap.

Namun, kondisi tersebut tidak menghalangi Pangeran Biru untuk tampil kompetitif hingga laga terakhir.

Pemain Persib Bandung Adam Alis mengaku sama sekali tidak kecewa meski timnya gagal menjuarai Piala Presiden 2026 setelah kalah dari Persebaya.

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