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Persib Kalah di Final Piala Presiden 2026, Adam Alis Ungkap Alasan Tak Merasa Kecewa

Persib Kalah di Final Piala Presiden 2026, Adam Alis Ungkap Alasan Tak Merasa Kecewa
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Gelandang Persib Adam Alis. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung memang gagal membawa pulang trofi Piala Presiden 2026 setelah kalah dari Persebaya Surabaya.

Namun, hasil tersebut tidak membuat kapten tim Adam Alis larut dalam penyesalan.

Maung Bandung harus mengakui keunggulan Bajul Ijo lewat adu penalti pada partai final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026). Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu normal usai.

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Bagi Adam, keberhasilan Persib menembus partai puncak sudah menjadi pencapaian yang layak diapresiasi.

Dia menilai seluruh pemain telah memberikan kemampuan terbaik meski tim belum berada dalam kondisi ideal sejak awal persiapan.

"Selamat kepada Persebaya yang berhasil menjadi juara. Saya sama sekali tidak merasa kecewa karena saya bangga melihat teman-teman bisa membawa tim sejauh ini," jelasnya.

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Turnamen pramusim kini telah berakhir. Persib pun langsung mengalihkan perhatian ke agenda yang jauh lebih besar.

Maung Bandung akan menghadapi babak play off AFC Champions League Two sebelum memulai perjuangan di Super League 2026/27.

Persib Bandung gagal juara Piala Presiden 2026. Namun, Adam Alis justru mengaku tak kecewa. Apa alasannya?

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