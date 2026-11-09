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Persib Kalah di Semarang, Beckham Singgung soal Perjalanan Panjang

Persib Kalah di Semarang, Beckham Singgung soal Perjalanan Panjang
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Gelandang Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib/Barly Isham.

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung kalah 1-2 dari Java United pada pertandingan pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11).

Gelandang Persib Bandung Beckham Putra menyebut kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi tim untuk tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.

"Kita (Persib, red) sedikit belum beruntung karena kita juga banyak peluang yang tadi sudah bisa dimanfaatkan. Semoga jadi catatan untuk kita lebih baik ke depannya dan memainkan lebih baik lagi setiap pertandingan," ujar Beckham dalam keterangan yang diterima di Bandung, Senin.

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Persib menelan kekalahan setelah gagal memaksimalkan sejumlah peluang untuk mencetak gol.

Menurut Beckham, perjalanan panjang seusai menjalani pertandingan di Australia turut menjadi tantangan tersendiri bagi Persib.

Meski demikian, ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kekalahan yang dialami timnya.

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"Ini adalah pertandingan yang sangat sulit karena bermain tandang setelah kita (Persib) kemarin dari Australia langsung ke sini. Jadi, ini pertandingan yang tidak mudah," katanya.

Beckham berharap kekalahan tersebut menjadi catatan penting bagi seluruh pemain untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan performa pada pertandingan berikutnya.

Persib kalah dari Java United setelah gagal memaksimalkan sejumlah peluang untuk mencetak gol.

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