jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung atas FC Seoul dengan skor 3-1 dalam lanjutan AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027 menyisakan catatan menarik bagi Igor Tolic.

Pelatih asal Kroasia itu menilai hasil positif tersebut tidak lepas dari ikatan kuat antarpemain.

Menurutnya, kekuatan Persib terletak pada kekompakan para pemain, bukan sekadar kemampuan individu

Igor Tolic Sebut Persib Seperti Keluarga

Tolic melihat para pemain Persib mempunyai hubungan yang erat. Mereka tak hanya menjalankan instruksi pelatih, tetapi juga saling memahami dan menikmati setiap proses bersama.

"Skuad ini dihuni pemain-pemain yang punya pemahaman permainan sangat baik. Mereka selalu antusias saat berlatih maupun bertanding," ucapnya.

"Kedekatan kami sudah seperti keluarga. Setiap kesepakatan yang dibuat akan kami jalankan bersama, terlepas dari hasilnya berjalan sempurna atau masih ada kekurangan."

Menurut mantan asisten Bojan Hodak itu, kebersamaan menjadi salah satu faktor yang membuat Persib mampu menjaga performa di tengah persaingan kompetisi Asia.

Pemain Persib Tetap Termotivasi meski Sudah Lolos

Tolic memuji semangat pemain Persib saat menghadapi FC Seou meski Maung Bandung sudah memastikan tiket 16 besar dan juara Grup E.