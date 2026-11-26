Persib Kalahkan FC Seoul, Igor Tolic Bongkar Kekuatan Istimewa Maung Bandung
jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung atas FC Seoul dengan skor 3-1 dalam lanjutan AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027 menyisakan catatan menarik bagi Igor Tolic.
Pelatih asal Kroasia itu menilai hasil positif tersebut tidak lepas dari ikatan kuat antarpemain.
Menurutnya, kekuatan Persib terletak pada kekompakan para pemain, bukan sekadar kemampuan individu
Igor Tolic Sebut Persib Seperti Keluarga
Tolic melihat para pemain Persib mempunyai hubungan yang erat. Mereka tak hanya menjalankan instruksi pelatih, tetapi juga saling memahami dan menikmati setiap proses bersama.
"Skuad ini dihuni pemain-pemain yang punya pemahaman permainan sangat baik. Mereka selalu antusias saat berlatih maupun bertanding," ucapnya.
"Kedekatan kami sudah seperti keluarga. Setiap kesepakatan yang dibuat akan kami jalankan bersama, terlepas dari hasilnya berjalan sempurna atau masih ada kekurangan."
Menurut mantan asisten Bojan Hodak itu, kebersamaan menjadi salah satu faktor yang membuat Persib mampu menjaga performa di tengah persaingan kompetisi Asia.
Pemain Persib Tetap Termotivasi meski Sudah Lolos
Tolic memuji semangat pemain Persib saat menghadapi FC Seou meski Maung Bandung sudah memastikan tiket 16 besar dan juara Grup E.
Kemenangan Persib Bandung atas FC Seoul dengan skor 3-1 dalam lanjutan AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027 menyisakan catatan menarik bagi Igor Tolic.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Libas FC Seoul, Mariano Peralta Singgung Kedekatan Spesial dengan Sosok Ini
- ACL 2: Persib Masih Sempurna, Igor Tolic Senang Lihat Pemandangan Ini di Ruang Ganti
- Ini Kata Asia soal Kemenangan Persib yang Luar Biasa
- Dua Kali Tumbang dari Persib, Pelatih FC Seoul Akhirnya Akui Satu Hal
- Persib Hajar FC Seoul 3-1, Takhta Grup E ACL 2 Resmi Jadi Milik Maung Bandung
- Persib Taklukkan Klub Asal Korea FC Seoul 3-1