menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Kalahkan PSIM, Pelatih Langsung Bahas Laga Lawan Persija

Persib Kalahkan PSIM, Pelatih Langsung Bahas Laga Lawan Persija

Persib Kalahkan PSIM, Pelatih Langsung Bahas Laga Lawan Persija
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib, Bojan Hodak (kiri) dalam konferensi pers pascalaga BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan saat melawan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1 - 0.

Pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu, bek Persib Patricio Matricardi mencetak gol kemenangan di menit dua.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan, laga berjalan sulit, tetapi anak asuhnya bisa menyelesaikan dengan baik.

Baca Juga:

"Pertandingan bagus. Saya pikir kami bisa mencetak gol cepat dan kemudian kami terlalu banyak bermain menunggu. Kami tidak terlalu menyerang. Pada dasarnya kami memberikan bola kepada (PSIM) Jogja," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers pascalaga di Stadion GBLA, Senin (4/5/2026) sore.

Pelatih asal Kroasia itu menuturkan, tim tamu tidak banyak memiliki peluang berarti, meskipun menguasai pertandingan di babak kedua.

Ada hal yang Bojan Hodak soroti, yakni penyelesaian akhir yang dinilainya masih kurang.

Baca Juga:

Persib beberapa kali mendapatkan peluang, tetapi saat di depan gawang lawan, pemain gagal mengeksekusinya menjadi gol.

"Mereka juga menguasai bola tapi tidak memiliki peluang yang benar-benar berbahaya. Kami memiliki beberapa peluang di babak pertama dan khususnya di babak kedua. Kami masih gugup berada di depan gawang, yang pada dasarnya ini jadi hal yang kami butuhkan untuk 'kill the game'," lanjutnya.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyingung laga melawan Persija Jakarta, seusai menang melawan PSIM Yogyakarta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI