Persib ke Final Piala Presiden 2026, tapi Luciano Guaycochea Khawatir dengan Ini

jpnn.com - Persib Bandung memastikan tempat di partai final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persija Jakarta.

Pada laga semifinal yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026), Maung Bandung menang tipis 2-1.

Uilliam Barros dan Balsa Sekulic menjadi pencetak gol kemenangan Persib. Adapun Persija hanya mampu membalas melalui Kwon Chang-hoon.

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Lolos ke Final, tetapi Belum Bisa Tenang

Keberhasilan melangkah ke laga puncak ternyata belum sepenuhnya membuat Luciano Guaycochea larut dalam euforia.

Gelandang asal Argentina itu justru lebih memikirkan kondisi fisik rekan-rekannya yang harus kembali bertanding dalam waktu singkat setelah menjalani semifinal dengan intensitas tinggi.

"Kami tentu senang bisa mencapai final. Namun, sekarang yang paling penting adalah memastikan semua pemain pulih dan siap bertanding lagi."

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"Mudah-mudahan seluruh tim berada dalam kondisi terbaik agar kami bisa memberikan penampilan maksimal di laga terakhir," ujar pemain yang akrab disapa Lucho tersebut.

Jadwal Padat Jadi Perhatian

Lucho menilai waktu pemulihan yang singkat menjadi tantangan tersendiri bagi Persib menjelang partai final.