Persib ke Semifinal Piala Presiden 2026, Igor Tolic Ungkap Masalah yang Belum Beres
jpnn.com - Persib Bandung menjadi tim pertama yang memastikan tempat di semifinal Piala Presiden 2026.
Kepastian itu didapat setelah Maung Bandung menundukkan DPMM FC dengan skor tipis 1-0 pada laga kedua Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (28/7/2026).
Gol semata wayang Balsa Sekulic pada menit ke-74 sudah cukup mengantarkan Persib menyapu bersih dua pertandingan di fase grup sekaligus mengunci tiket ke empat besar. Sebelumnya, Pangeran Biru juga menang 1-0 atas Arema FC.
Tak Sekadar Mengejar Hasil
Meski demikian, Pelatih Persib Igor Tolic menilai hasil positif tersebut bukan menjadi satu-satunya hal yang patut mendapat perhatian. Menurutnya, kondisi fisik pemain masih menjadi pekerjaan utama tim pelatih pada awal musim.
"Pada fase awal kompetisi, yang paling menentukan bukan hanya taktik, tetapi juga kesiapan fisik para pemain."
"Perbedaannya terlihat jelas dibanding pertandingan pertama karena mereka masih terus beradaptasi dengan ritme pertandingan," ucap mantan asisten Bojan Hodak itu.
Pemain Muda Menjawab Tantangan
Kesempatan tampil sejak menit awal diberikan kepada sejumlah pemain yang sebelumnya lebih banyak berada di bangku cadangan.
Tolic sengaja mengambil keputusan tersebut untuk melihat kesiapan seluruh anggota skuad, termasuk para pemain muda.
Persib melaju ke semifinal Piala Presiden 2026 dengan dua kemenangan beruntun. Mengapa Igor Tolic mengaku masih memiliki kekhawatiran besar?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Balsa Sekulic Pecah Telur Bersama Persib Bandung, Mengapa Dia Justru Tak Puas?
- Persebaya vs PSMS Medan Piala Presiden 2026, Tavares Menyebut Satu Nama Pemainnya
- Piala Presiden 2026: Persib Melaju ke Semifinal, Igor Tolic Puji Keberanian Pemain Muda
- Piala Presiden 2026: Meski Kalah, DPMM FC Bikin Persib Frustrasi
- Menang dari DPMM FC, Persib Jadi Semifinalis Pertama Piala Presiden 2026
- Bukan Soal Kontrak, Ini yang Membuat Patricio Matricardi Setia Bersama Persib Bandung