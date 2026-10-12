Persib Kecam Penyerangan Terhadap Skuad Akademi U18, Minta Bobotoh tak Terprovokasi

jpnn.com - BANDUNG - Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan oknum suporter Persija Jakarta, Jakmania, terhadap rombongan Persib Elite Pro Academy (EPA) U18 di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah, Minggu (11/10) malam.

Aksi penyerangan dan kekerasan itu mengakibatkan salah seorang ofisial bernama Pandu Persada mengalami luka-luka setelah diduga dikeroyok oleh oknum suporter tersebut.

Deputy CEO PT PBB Adhitia Putra Herawan mengatakan tindakan tersebut merupakan perbuatan serius yang tidak bisa ditoleransi dan tak memiliki pembenaran dalam bentuk apa pun.

"Manajemen Persib sangat menyesalkan terjadinya tindakan kekerasan yang turut mengancam keselamatan pemain muda Persib EPA U18. Sebagai atlet yang sedang menjalani proses pembinaan dan mempersiapkan masa depan di dunia sepak bola, mereka berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan kesempatan untuk berkembang tanpa ancaman keras," kata Adhitia dalam keterangannya, Senin (12/10).

Dia menyatakan bahwa segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan personel, ofisial, maupun pemain terlebih para atlet muda, tidak dapat dibenarkan dan harus ditindaklanjuti secara serius.

"Tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang harus diproses melalui jalur hukum,” ujarnya.

Menurut Adhitia, insiden penyerangan yang dialami skuad akademi Persib bukan bentuk rivalitas sepak bola.

“Manajemen Persib menegaskan bahwa perbedaan dukungan terhadap klub tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk melakukan intimidasi, kekerasan, perusakan, ataupun tindakan yang merugikan orang lain," ujar dia.