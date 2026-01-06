menu
Persik Kediri vs Persib Bandung: Apa yang Membuat Dewangga Kecewa?
Alfeandra Dewangga (jersei kuning) saat pertandingan melawan Persik Kediri pada pekan ke-16 BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Hasil imbang yang diraih Persib Bandung saat bertandang ke markas Persik Kediri pada pekan ke-16 BRI Super League meninggalkan rasa kecewa mendalam.

Bek kiri Persib Alfeandra Dewangga menilai satu poin yang dibawa pulang dari Stadion Brawijaya tak mencerminkan target tim.

Pertandingan Persik vs Persib di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (5/1/2026), berakhir dengan skor 1-1.

Bagi Dewangga, Persib datang ke Kediri dengan ambisi jelas meraih kemenangan.

Karena itu, hasil akhir 1-1 dinilai belum sesuai dengan harapan para pemain maupun staf pelatih.

"Tentu rasanya tidak bahagia. Kami seharusnya bisa menang, tapi pada akhirnya harus berbagi satu poin," ucap eks pemain PSIS Semarang itu.

Meski mengakui hasil tersebut mengecewakan, Dewangga menegaskan tim tidak ingin larut dalam kekecewaan.

Pemilik 15 caps di Timnas Indonesia itu memastikan Persib akan segera berbenah dan mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya.

Alfeandra Dewangga tak bisa menyembunyikan kekecewaan setelah Persib Bandung gagal menang di markas Persik Kediri.

