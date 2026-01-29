Persib Kejar Kemenangan Lawan Persis, Dewangga Bicara soal Ancaman Tersembunyi
jpnn.com - Bek kiri Persib Bandung Alfeandra Dewangga menatap laga kontra Persis Solo dengan semangat berlipat.
Pertandingan pekan ke-19 BRI Super League itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Dewangga, pencapaian positif Persib sejauh ini tidak boleh membuat tim kehilangan fokus.
Eks pemain PSIS Semarang itu menegaskan bahwa setiap pertandingan memiliki bobot yang sama dan menuntut keseriusan penuh.
"Penting bagi kami ialah kemenangan pada setiap pertandingan sampai akhir musim," tegas Dewangga.
Pemain yang kerap menjadi andalan di sisi kiri pertahanan itu memastikan seluruh pemain siap mengerahkan kemampuan terbaik.
Baginya, kerja keras dan konsistensi menjadi kunci agar target kemenangan bisa terus terjaga.
Dewangga juga mengingatkan bahwa posisi lawan di klasemen tidak bisa dijadikan tolok ukur.
