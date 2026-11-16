Persib Kembali ke GBLA, Luka Menalo Incar Momen Indah Lawan Shan United

jpnn.com - Winger Persib Bandung Luka Menalo memiliki kenangan indah saat tampil di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

Ketika menghadapi Port FC pada matchday pertama di Stadion Thammasat, Tailan, Menalo dinobatkan sebagai Man of the Match. Golnya pada penghujung babak kedua turut memastikan kemenangan Persib dengan skor 3-1.

Menjelang matchday kedua melawan Shan United FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pemain asal Bosnia dan Herzegovina itu berharap bisa kembali menghadirkan momen istimewa.

Menalo mengaku, pengalaman saat bermain di kandang Port FC menjadi motivasi tambahan baginya untuk membawa Persib mengalahkan Shan United FC.

"Ya, tentu saja ini menjadi motivasi ekstra. Saya berharap hal itu bisa terjadi di setiap pertandingan," kata Menalo di Bandung, Senin (16/11/2026).

Shan United bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Wakil Myanmar tersebut merupakan juara bertahan liga domestik.

Mereka bahkan memiliki catatan prestasi mentereng dengan koleksi tujuh gelar juara, termasuk enam kali secara beruntun dalam enam musim terakhir.

Menalo menyadari bahwa momen istimewa seperti saat menghadapi Port FC tidak selalu mudah terulang. Meski demikian, dia berharap bisa kembali merasakan hal serupa ketika Persib menjamu Shan United, Kamis (19/11/2026).