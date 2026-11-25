jpnn.com - Persib Bandung memiliki sejumlah opsi untuk membangun serangan. Salah satu kombinasi yang mulai menunjukkan potensi besar ialah kerja sama Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Balsa Sekulic.

Menalo menilai hubungan antarpemain di lini depan Maung Bandung makin solid. Pemahaman terhadap karakter masing-masing membuat mereka lebih mudah menemukan celah untuk membongkar pertahanan lawan.

Menalo mengaku senang bisa berada di lapangan bersama Peralta. Dia merasa komunikasi dan pemahaman di antara mereka terus berkembang sehingga permainan menjadi lebih efektif.

"Mariano merupakan pemain berkualitas. Saya senang bisa bermain bersamanya karena kami sudah saling memahami," ucapnya.

"Hal serupa juga saya rasakan ketika bermain dengan Balsa Sekulic. Semuanya terasa lebih mudah saat kita sudah mengenal satu sama lain."

Kekompakan tersebut tidak terbentuk dalam waktu singkat. Menalo mengingat bahwa ketika pertama kali bergabung dengan Persib, dirinya belum mengenal karakter permainan para pemain lain.

Chemistry Skuad Persib Terus Berkembang

Seiring bertambahnya waktu dan kesempatan bermain bersama, situasi itu mulai berubah. Menalo melihat para pemain Persib kini makin memahami pergerakan serta kebiasaan rekan setimnya.

"Setelah melewati banyak pertandingan, semuanya terasa jauh lebih baik. Saya yakin kekompakan ini masih akan terus meningkat," ungkapnya.