jpnn.com - Mariano Peralta memiliki cerita menarik setelah Persib Bandung menghancurkan FC Seoul dengan skor 3-1 dalam lanjutan fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Penyerang asal Argentina itu menyinggung kedekatan spesialnya dengan salah satu pemain Maung Bandung.

Sosok yang dimaksud ialah Luka Menalo. Keduanya menjadi bagian penting dari kekuatan lini serang Persib ketika menghadapi wakil Korea Selatan tersebut di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026).

Peralta menyebut chemistry-nya dengan Menalo sudah terjalin dengan baik. Kecocokan tersebut membuat keduanya mampu saling memahami saat membangun serangan.

Mariano Peralta Singgung Chemistry dengan Luka Menalo

Peralta-Menalo mampu saling memahami ketika membangun serangan dan memberikan ancaman ke pertahanan lawan.

Namun, Peralta menegaskan Menalo bukan satu-satunya pemain yang memiliki hubungan apik dengannya.

"Saya merasa sudah memiliki kecocokan yang bagus dengan Luka. Akan tetapi, hubungan seperti itu juga terbangun ketika saya berkolaborasi dengan pemain-pemain lain di lini serang," ucapnya.

Menurut Peralta, Persib memiliki banyak pemain berkualitas yang mampu mendukung satu sama lain. Hal tersebut membuat tim tidak bergantung pada kemampuan individu tertentu untuk menciptakan peluang.