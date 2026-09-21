Persib Libur 4 Hari, Igor Tolic Menanti Kabar dari 3 Pemain

jpnn.com - Persib Bandung memilih menepi sejenak dari rutinitas latihan setelah melewati periode pertandingan yang cukup padat.

Maung Bandung memberikan waktu istirahat kepada para pemain sebelum kembali menjalani persiapan pada Jumat (25/9/2026).

Jeda tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk mengembalikan kebugaran setelah tim menjalani tiga pertandingan tandang secara beruntun.

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Jadwal Padat Persib

Dalam periode tersebut, Persib harus berpindah dari Jakarta ke Korea Selatan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jepara. Persija Jakarta, FC Seoul, dan Persijap Jepara menjadi tiga lawan yang dihadapi Marc Klok dan kawan-kawan.

Pelatih Persib Igor Tolic menilai pemain memang membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi setelah melewati rangkaian perjalanan tersebut.

"Para pemain membutuhkan beberapa hari untuk beristirahat. Menurut saya, waktu tersebut layak mereka dapatkan," jelasnya.

Igor Tolic Menanti Kabar dari Pemain Cedera

Masa jeda tidak hanya berkaitan dengan pemulihan fisik pemain yang tampil dalam pertandingan. Tim pelatih juga akan melihat perkembangan sejumlah nama yang masih menjalani program rehabilitasi.

Gakuto Notsuda, Sandy Walsh, dan Luciano Guaycochea termasuk pemain yang masih ditunggu kondisinya. Tolic berharap ketiganya bisa menunjukkan perkembangan positif selama masa jeda.