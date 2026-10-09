Persib Luar Biasa di Kandang Port FC, Igor Tolic Puji Kecerdasan Pemain
jpnn.com - Persib Bandung menunjukkan mentalitas juaranya saat menghadapi Port FC pada pertandingan Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027.
Klub berjuluk Maung Bandung itu berhasil mengalahkan Port FC dengan skor 3-1 dalam laga perdana turnamen tersebut.
Sebelumnya, Persib sempat tertinggal 0-1 saat babak kedua berjalan sekitar 20 menit.
Jude Soonsup-Bell mencetak gol pembuka bagi Port FC melalui titik penalti setelah Ikwan Ali Tanamal melanggar pemain lawan di kotak terlarang.
Persib baru mampu membalas pada menit-menit akhir pertandingan.
Mariano Peralta menyamakan kedudukan pada menit ke-87, disusul gol Berguinho pada menit 90+3. Luka Menalo kemudian memastikan kemenangan Persib lewat gol pada menit 90+5.
Tiga gol tersebut tercipta dalam rentang waktu yang singkat dan memastikan comeback dramatis Persib.
Pelatih Persib Igor Tolic mengaku takjub dengan jalannya pertandingan.
Reaksi Pelatih Persib Igor Tolic seusai timnya berhasil membalikkan kedudukan 3-1 atas Port FC di laga perdana ACC Shopee Cup.
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