Persib Luar Biasa di Kandang Port FC, Igor Tolic Puji Kecerdasan Pemain

jpnn.com - Persib Bandung menunjukkan mentalitas juaranya saat menghadapi Port FC pada pertandingan Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027.

Klub berjuluk Maung Bandung itu berhasil mengalahkan Port FC dengan skor 3-1 dalam laga perdana turnamen tersebut.

Sebelumnya, Persib sempat tertinggal 0-1 saat babak kedua berjalan sekitar 20 menit.

Jude Soonsup-Bell mencetak gol pembuka bagi Port FC melalui titik penalti setelah Ikwan Ali Tanamal melanggar pemain lawan di kotak terlarang.

Persib baru mampu membalas pada menit-menit akhir pertandingan.

Mariano Peralta menyamakan kedudukan pada menit ke-87, disusul gol Berguinho pada menit 90+3. Luka Menalo kemudian memastikan kemenangan Persib lewat gol pada menit 90+5.

Tiga gol tersebut tercipta dalam rentang waktu yang singkat dan memastikan comeback dramatis Persib.

Pelatih Persib Igor Tolic mengaku takjub dengan jalannya pertandingan.