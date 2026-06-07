Persib Masuk Grup B ACC 2026, Reuni Permusuhan
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung segera memulai pertandingan perdana di musim baru dengan mengikuti kompetisi Shopee Cup ASEAN Club Championship 2026.
Dalam turnamen tersebut, Persib tergabung di Grup B bersama lima tim asal Asia Tenggara lainnya, yakni Johor Darul Ta'zim FC (Malaysia), Cong An Ha Noi (Vietnam), Port FC (Thailand), Lion City Sailors (Singapura), dan PKR Svay Rieng (Kamboja).
Ada yang menarik dalam grup ini. Grup B dihuni klub kuat Asia Tenggara yang berstatus juara di kompetisi domestik masing-masing.
Selain itu, pertemuan antara Persib Bandung dengan Lion City Sailors dan Port FC, akan terasa seperti reuni permusuhan.
Hasil undian menempatkan ketiga klub ini kembali dalam satu grup, setelah sudah beberapa kali saling berhadapan dalam kompetisi Asia dan regional dalam dua musim terakhir.
Melawan Lion City Sailors, Persib punya kenangan yang relatif imbang.
Di AFC Champions League Two (ACL 2) 2024/25, Maung Bandung bermain imbang 1 - 1 di Bandung, lalu menang 3 - 2 di Singapura.
Namun, pada musim berikutnya, Lion City membalas dengan hasil imbang 1 - 1 dan kemenangan 3 - 2 atas Persib.
Tergabung di Grup B ASEAN Club Championship atau ACC 2026, Persib akan menghadapi Lion City Sailors dan Port FC.
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