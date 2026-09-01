Persib Masuk Grup E ACL Two, Tiga Klub Tangguh Asia Sudah Menanti
jpnn.com - Persib Bandung resmi berada di Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.
Maung Bandung akan menghadapi tiga klub dari tiga negara berbeda, yakni FC Seoul dari Korea Selatan, Melbourne Victory asal Australia, dan The Cong-Viettel FC (Vietnam).
Grup E menjadi tantangan tersendiri bagi Persib. Pasalnya, hanya dua tim teratas yang berhak melaju ke babak 16 besar.
Persib harus mampu finis di posisi tersebut jika ingin kembali melanjutkan kiprahnya di kompetisi kasta kedua antarklub Asia.
Persib lebih dahulu menghadapi FC Seoul. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Korea Selatan pada 16 September 2026 dan menjadi laga perdana Maung Bandung di fase grup ACL Two.
Persib datang ke fase grup setelah memastikan kemenangan pada babak playoff. Anak asuh Igor Tolic menundukkan Manila Digger dengan skor 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026) malam.
Mariano Peralta menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan tersebut. Rekrutan anyar asal Argentina itu mencetak gol menjelang akhir babak kedua sekaligus memastikan Persib mendapatkan tiket ke fase grup.
Sebelum menjalani laga perdana ACL Two, Persib harus lebih dahulu melakoni dua pertandingan Super League.
Persib Bandung masuk Grup E ACL Two bersama tiga tim lain yaitu FC Seoul, Melbourne Victory dan The Cong Viettel.
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