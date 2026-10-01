Persib Masuk Grup 'Neraka' di ACC Shopee Cup 2026, Peralta Ungkap Kesiapan Pemain

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mulai memanaskan mesin menjelang pertandingan perdana di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027.

Klub berjuluk Maung Bandung itu berada di Grup B bersama lima klub juara dari Asia, di antaranya Port FC (Tailan), Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Lion City Sailors (Singapura), Cong Ah Ha Noi (Vietnam), PKR Svay Rieng (Kamboja), dan Shan United (Myanmar).

Port FC menjadi ujian pertama Persib di kompetisi antar klub Asia Tenggara buatan AFF dan AFC tersebut.

Winger Persib Mariano Peralta mengatakan satu pekan menjelang pertandingan, ritme latihan hampir kembali normal.

Diketahui, dua pekan terakhir kompetisi tengah ditunda karena turnamen FIFA ASEAN Cup di Jakarta dan Bandung.

"Persiapannya sangat bagus. Kami mendapatkan beberapa hari untuk pemulihan kondisi fisik setelah awal musim ini dimulai, dan sejujurnya, kami telah mengisi ulang energi dan berada dalam kondisi sangat baik untuk pertandingan yang sangat penting bagi kami," kata Peralta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (1/10).

Menurutnya, Persib menempati grup 'neraka; yang berisikan klub-klub tangguh.

Para juara di kompetisi domestik berkompetisi demi memperebutkan gelar yang lebih bergengsi.