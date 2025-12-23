Persib Matangkan Taktik Jelang Lawan PSM, Bojan Hodak Fokus Pemulihan Pemain

jpnn.com - Persib Bandung fokus matangkan taktik memjelang pertandingan berikutnya melawan PSM Makassar.

Laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025/26 itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Sabtu (27/12/2025) pukul 19.00 WIB.

Kemenangan di laga sebelumnya jadi modal penting bagi skuad asuhan Bojan Hodak. Persib siap menyelesaikan laga terakhir sebelum libur akhir tahun.

Seluruh pemain pagi ini kembali berkumpul menjalani sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan hasil positif di laga kontra Bhayangkara FC menambah motivasi para pemain.

"Semua bagus, kemenangan adalah recovery yang terbaik. Jadi bagi kami setelah enam pertandingan dalam jeda yang singkat, kini ada waktu selama satu pekan untuk melakukan persiapan dan semuanya melakukan pemulihan dengan baik," kata Hodak, Selasa (23/12).

Hodak pun hari ini tak memberikan menu latihan berat kepada anak asuhnya. Dia membaginya ke dalam dua kelompok berbeda, pemain starter dan cadangan.

Hodak memastikanndalam sesi latihan berikutnya, tim akan mulai mematangkan strategi yang sudah dia rancang bersama asistennya.