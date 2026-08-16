Persib Melumat Sabah FC, Igor Tolic Buat Catatan Penting

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengalahkan Sabah FC dalam turnamen Dewata Challenge Series 2026, Sabtu (15/8/2026) malam.

Tiga gol bersarang di gawang Sabah yang dicetak oleh Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Beckham Putra.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan kemenangan itu adalah buah kerja keras latihan pemain yang digembleng selama agenda pemusatan di Bali.

Para penggawa banyak berlari, dan menyebabkan saat bertanding tak semuanya bugar.

Namun begitu, hasil positif berhasil diraih Persib dan jadi modal untuk pertandingan terakhir melawan Bali United.

"Jadi apa yang kami latih dalam beberapa hari terakhir sangat intensif. Banyak sprint, jadi Anda bisa lihat kaki kami tidak begitu segar."

"Namun, bahkan meski seperti ini, kami berhasil melakukan beberapa serangan balik yang bagus," kata Igor, Minggu (16/8).

"Kami juga melakukan beberapa pressing saat tendangan gawang yang sudah kami latih. Apa yang masih kurang adalah kemampuan untuk keluar dari low block, untuk menekan ke depan," lanjutnya.