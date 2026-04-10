Persib Memimpin, Persija Terpeleset, Bojan Hodak Ungkap Ancaman yang Lebih Besar

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persaingan Persib Bandung dan Persija Jakarta di jalur perebutan gelar BRI Super League 2025/26 menghadirkan dinamika berbeda.

Persija harus menelan kekalahan dari Bhayangkara Presisi Lampung FC, sementara Persib mampu menjaga posisi puncak klasemen lewat kemenangan penting di markas Semen Padang.

Di sisi lain, Borneo FC juga terus menjaga tekanan setelah meraih tiga poin atas Madura United FC.

Persib saat ini masih kukuh di peringkat pertama klasemen Super League dengan 61 poin, unggul empat angka dari pesaing terdekatnya, Borneo FC, yang duduk di posisi kedua.

Sementara itu, Persija masih tertahan di peringkat kedua dengan nilai 52.

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa situasi saat ini belum bisa membuat timnya merasa aman.

Dia meminta anak asuhnya tetap menjaga konsentrasi penuh karena masih banyak pertandingan tersisa.

"Masih banyak pertandingan yang harus dijalani. Memang kami punya keunggulan dibanding Persija, tetapi situasinya belum selesai."

Hasil pekan ke-26 membuat Persib diuntungkan, tetapi Bojan Hodak meminta timnya tidak terlena dalam persaingan gelar.

