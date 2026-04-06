Persib Menang 2-0 di Markas Semen Padang, Bojan Hodak Beri Catatan
jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak buka suara seusai timnya menang 2-0 atas Semen Padang pada pertandingan pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 di Stadion Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (5/4) malam. Hodak mengakui bahwa pertandingan berjalan tidak mudah seperti yang telah diprediksinya.
"Saya sudah katakan sebelumnya, ini akan menjadi laga yang sulit, dan pada akhirnya memang sulit. Pada 20 - 30 menit pertama, mereka masuk ke permainan dengan lebih baik. Setelah itu, perlahan kami mulai mengontrol," kata Hodak, dikutip Senin (6/4).
Laga Semen Padang vs Persib Bandung berakhir dengan kemenangan Maung Bandung 2-0.
Dua gol Maung Bandung dicetak penyerang asal Brasil, Ramon Tanque, di menit 32 dan 70.
Hasil ini membuat Persib membawa pulang tiga poin dari kandang Semen Padang.
Laga itu berlangsung ketat sejak menit awal.
Semen Padang sempat memberikan tekanan dan tampil lebih baik pada 20 hingga 30 menit pertama.
Namun, Persib perlahanan mampu keluar dari tekanan dan mulai mengambil alih permainan.
Bojan Hodak buka suara seusai laga Semen Padang vs Persib Bandung di Super League berakhir dengan kemenangan Maung Bandung 2-0.
