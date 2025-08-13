menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persib Menang atas Manila Digger 2 - 1, Lulus ke Fase Grup ACL 2

Persib Menang atas Manila Digger 2 - 1, Lulus ke Fase Grup ACL 2

Persib Menang atas Manila Digger 2 - 1, Lulus ke Fase Grup ACL 2
Suasana pertandingan kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) antara Persib vs Manila Digger di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung lulus ke babak penyisihan grup AFC Champions League Two (ACL 2) seusai menaklukkan tim asal Filipina Manila Digger dengan skor 2 - 1, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8).

Sejak awal laga, Maung Bandung langsung menggempur pertahanan lawan melalui sisi kanan. Beberapa peluang tercipta, tetapi belum membuahkan hasil. 

Peluang berbahaya justru datang lebih dahulu dari kubu Manila Digger pada menit ke-21, melalui tendangan Saiko Ceesay yang masih menyamping di sisi kanan gawang Teja Paku Alam. 

Tuan rumah baru mendapatkan peluang emas pada menit 33 lewat sepakan Berguinho di kotak penalti, tetapi bola masih mampu dihalau lini belakang Manila Digger. 

Kebuntuan terpecahkan pada menit 38 ketika Luciano Guaycochea melempaskan tembakan jarak jauh. 

Bola sempat terbentur pemain lawan sebelum masuk ke gawang, membuat Persib unggul 1-0 hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Maung Bandung tetap mendominasi permainan.

Namun, Manila Digger berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-66 lewat tendangan Modou Joof yang gagal diantisipasi penjaga gawang Persib. Skor berubah menjadi 1-1.

Persib Bandung lulus ke fase grup ACL 2 seusai mengalahkan Manila Digger dengan skor 2-1.

