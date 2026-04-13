Persib Menang Dramatis atas Bali United, Bojan Hodak Ungkap Penyebab Kecolongan

jpnn.com - Persib Bandung gagal meraih clean sheet meski menang saat menjamu Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam.

Pertandingan berakhir 3-2 untuk kemenangan tuan rumah. Persib kebobolan dua gol setelah sebelumnya unggul 2-0 hingga pertengahan babak kedua.

Namun, petaka datang saat Patricio Matricardi menerima kartu kuning kedua yang membuat Persib harus bermain dengan 10 pemain.

Bolongnya lini belakang Persib kemudian dimanfaatkan Bali United. Dua gol bersarang di gawang Teja Paku Alam dalam 10 menit terakhir pertandingan.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan sebelum kartu merah tersebut, pertandingan berjalan sesuai rencana.

Persib unggul 2-0, sementara Bali United kesulitan menciptakan peluang.

"Saya sudah katakan bahwa pertandingan ini akan menjadi laga yang sulit. Saya rasa, tadi pada dasarnya sebelum ada pemain kartu di kartu merah, kami bisa menguasai jalannya pertandingan," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Senin (13/4).

Menurutnya, Bali United mampu memanfaatkan kondisi kelelahan pemain Persib di akhir laga, terlebih setelah Maung Bandung bermain dengan jumlah pemain yang tidak lengkap.